Еврокубок. «Литкабелис» – «Бурк», «Венеция» примет «Цедевиту-Олимпию»

Теги результаты Еврокубок Цедевита-Олимпия Рейер Венеция Литкабелис Бурк Баскетбол

Во вторник, 7 ноября, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка состоятся два матча.

Литовский «Литкабелис» сыграет с французским «Бурком», итальянская «Венеция» примет словенскую «Цедевиту-Олимпию».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Рейер Венеция Италия  –  Цедевита Олимпия Словения
Дата проведения
7 ноября, 22.00, «Palasport Taliercio»
Онлайн матча

Положение команд: Париж Франция – 5-0, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 4-0, Бешикташ Турция – 4-1,  Лондон Лайонс Великобритания – 3-2, Ховентуд Испания – 3-2, Вулвз Литва – 2-2, Прометей Украина – 2-3, Венеция Италия – 1-4, Цедевита-Олимпия Словения – 0-5, Гамбург Германия – 0-5.

Группа B

Литкабелис Литва  –  Бурк Франция
Дата проведения
7 ноября, 20.00, «Kalnapilio arena»
Онлайн матча

Положение команд: Гран-Канария Испания – 5-0, Бурк Франция – 4-1, Клуж Румыния – 4-1, Ульм Германия – 4-1, Будучность Черногория – 2-3, Арис Греция – 2-3, Тренто Италия – 2-3, Литкабелис Литва – 1-4, Тюрк Телеком Турция – 1-4, Шленск Польша – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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