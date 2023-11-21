Расселл Уэстбрук о роли запасного: «Просто выхожу и стараюсь помочь нашей команде выиграть матч»
После серии из шести подряд поражений «Клипперс» разыгрывающий команды Расселл Уэстбрук попросил тренерский штаб выпускать его со скамейки запасных, после чего «Клипперс» выиграли два матча подряд.
После победы над «Сперс» Уэстбрук поделился мыслями о своей новой роли.
«На самом деле не уверен, в чем заключается моя роль. Просто выхожу и стараюсь помочь нашей команде выиграть матч, вот и все», – сказал Уэстбрук.
Когда его спросили, отличается ли его нынешняя роль запасного от прошлогоднего опыта с «Лейкерс», Уэстбрук заговорил о главной цели.
«Главная цель, как я уже сказал – выиграть матч. Все, что я могу – это выходить, бороться и стараться сделать так, чтобы мы победили», – сказал защитник.
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