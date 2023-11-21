Расселл Уэстбрук о роли запасного: «Просто выхожу и стараюсь помочь нашей команде выиграть матч»

Теги Клипперс НБА Расселл Уэстбрук Баскетбол

После серии из шести подряд поражений «Клипперс» разыгрывающий команды Расселл Уэстбрук попросил тренерский штаб выпускать его со скамейки запасных, после чего «Клипперс» выиграли два матча подряд.

После победы над «Сперс» Уэстбрук поделился мыслями о своей новой роли.

«На самом деле не уверен, в чем заключается моя роль. Просто выхожу и стараюсь помочь нашей команде выиграть матч, вот и все», – сказал Уэстбрук.

Когда его спросили, отличается ли его нынешняя роль запасного от прошлогоднего опыта с «Лейкерс», Уэстбрук заговорил о главной цели.

«Главная цель, как я уже сказал – выиграть матч. Все, что я могу – это выходить, бороться и стараться сделать так, чтобы мы победили», – сказал защитник.

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2 комментария

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Тухель
Так он 4 по среднему игровому времени в команде. Пофиг в старте ты или нет, если играешь достаточно. Если бы у него минут 5-10 за игру были, то пошли бы вопросы, а так практически 30 минут проводит на площадке.
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+3
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Владимир Цербуновский
Ответ Тухель
Так он 4 по среднему игровому времени в команде. Пофиг в старте ты или нет, если играешь достаточно. Если бы у него минут 5-10 за игру были, то пошли бы вопросы, а так практически 30 минут проводит на площадке.
30 это среднее по сезону, 21 минута в среднем за те две игры, что выходит со скамейки. на уровне Тайса.
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