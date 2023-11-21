Расселл Уэстбрук о роли запасного: «Просто выхожу и стараюсь помочь нашей команде выиграть матч»

После серии из шести подряд поражений «Клипперс» разыгрывающий команды попросил тренерский штаб выпускать его со скамейки запасных, после чего « » выиграли два матча подряд.

После победы над «Сперс» Уэстбрук поделился мыслями о своей новой роли.

«На самом деле не уверен, в чем заключается моя роль. Просто выхожу и стараюсь помочь нашей команде выиграть матч, вот и все», – сказал Уэстбрук.

Когда его спросили, отличается ли его нынешняя роль запасного от прошлогоднего опыта с «Лейкерс», Уэстбрук заговорил о главной цели.

«Главная цель, как я уже сказал – выиграть матч. Все, что я могу – это выходить, бороться и стараться сделать так, чтобы мы победили», – сказал защитник.