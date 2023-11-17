Расселл Уэстбрук попросил тренерский штаб выпускать его со скамейки, чтобы лидеры могли наладить взаимодействие. Терэнс Мэнн выйдет в старте
«Клипперс» выпустят разыгрывающего Рассела Уэстбрука со скамейки запасных в пятничном матче внутрисезонного турнира против «Хьюстона», сообщили Bleacher Report источники в лиге.
Вместо Уэстбрука в стартовом составе впервые в этом сезоне выйдет защитник Терэнс Мэнн.
По словам источников, Уэстбрук обратился к тренерскому штабу с идеей помочь основному составу наладить взаимодействие и привнести энергию в игру партнеров со скамейки.
Уэстбрук, являющийся лидером команды в раздевалке, сказал тренерскому штабу, что хочет сделать все необходимое для победы, сказали источники Bleacher Report.
«Клипперс» (3-7) проиграли шесть раз подряд и пять раз после обмена Джеймса Хардена.
а я все лето говорил что от добра добра не ищут
2 травмата и 1 жирдяй без броска.И только расти что то пытается поменять и идёт на какие то уступки и жертвы.
Вот, в данный момент ,расти намного полезнее хардена.
Просто в разы и сколько зарабатывает уэстбрук и сколько хочет харден ???
Хардену пора отдыхать