Расселл Уэстбрук попросил тренерский штаб выпускать его со скамейки, чтобы лидеры могли наладить взаимодействие. Терэнс Мэнн выйдет в старте

Теги Клипперс НБА Расселл Уэстбрук Джеймс Харден Терэнс Мэнн Тре Мэнн Баскетбол

«Клипперс» выпустят разыгрывающего Рассела Уэстбрука со скамейки запасных в пятничном матче внутрисезонного турнира против «Хьюстона», сообщили Bleacher Report источники в лиге.

Вместо Уэстбрука в стартовом составе впервые в этом сезоне выйдет защитник Терэнс Мэнн.

По словам источников, Уэстбрук обратился к тренерскому штабу с идеей помочь основному составу наладить взаимодействие и привнести энергию в игру партнеров со скамейки.

Уэстбрук, являющийся лидером команды в раздевалке, сказал тренерскому штабу, что хочет сделать все необходимое для победы, сказали источники Bleacher Report.

«Клипперс» (3-7) проиграли шесть раз подряд и пять раз после обмена Джеймса Хардена.

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19 комментариев

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МЗ
Блин, ну он реально крутецкий человек и лидер. Парусникам с ним ооочень повезло.
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Dougie Hamilton
Какой же он всё же крутой... Жаль, многие в нём видят только статоловца.
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copti_san
Ахахаххах, Уэстбруку пора играющим тренером становиться, всё равно не хуже Лю будет
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Asanov
Ну если он лидер раздевалки, то явно чувствует коллектив. Значит действительно надо дать время Хардену влиться в коллектив.
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Михаил Клинчаев
Просто лю попросил его стоять в углу и бросать трехи и тогда расс решил сделать ход конём)
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Максим Макеев
все окончательно доконали Расса
а я все лето говорил что от добра добра не ищут
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leon01
понятно,тренера там нет от слова вообще. вы ребята как не садитесь всё ж в музыканты не годитесь
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McLARENf1
Ответ МЗ
Блин, ну он реально крутецкий человек и лидер. Парусникам с ним ооочень повезло.
С годами стал куда благоразумнее. Только вот не в Уэстбруке проблема, вместе с Джорджем и Ленардом эта троица неплохо смотрится, а вот выход Хардена со скамейки куда более напрашиваемый, по крайней мере пока не придёт в форму после забивного лета.
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Адильхан Абдусаламов
Расти ты лучший в этом сброде.
2 травмата и 1 жирдяй без броска.И только расти что то пытается поменять и идёт на какие то уступки и жертвы.
Вот, в данный момент ,расти намного полезнее хардена.
Просто в разы и сколько зарабатывает уэстбрук и сколько хочет харден ???
Хардену пора отдыхать
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LilAnswer
Уэстбрук молодец. Пример для Хардена как должен себя вести спортсмен.
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Fungus_Amongus
При правильной ротации нет разницы кого в старте выпускать если минуты те же. Но Лю зачастую какой то бред с ротацией творит. То, Харден с Вестбруком одновременно на скамейке, из-за чего они играют вместе больше, чем могли бы, то на клатч выпускает ультра-смолл-болл с Каваем в роли центра, закономерно отгребая от Йокича в каждом владении.
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4eLOVE4iK
даже сам попросился на скамью, лижбы Лю не заставлял его стоять в углу )))
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Samostoyatelno
Так в матче с Денвером, Лю убрал Раса при +5 и выпустил Хардена. Сам не бросал и в защите не помог. Харден играет либо в пешеходный баскетбол с Зубацом или Такером либо сидит когда на площадке Леонард, Джордж или Уэстбрук.
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Misha_Nerv
Джеймс Харден, в свою очередь, попросил тренерский штаб обменять Уэстбрука.
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4eLOVE4iK
Ответ МЗ
Блин, ну он реально крутецкий человек и лидер. Парусникам с ним ооочень повезло.
По первому предложению согласен, по второму нет :)
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Максим Макеев
Ответ Михаил Клинчаев
Просто лю попросил его стоять в углу и бросать трехи и тогда расс решил сделать ход конём)
в итоге лю будет выпускать его вместе с харденом🌚
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kern-dll
Ответ leon01
понятно,тренера там нет от слова вообще. вы ребята как не садитесь всё ж в музыканты не годитесь
Тренер то конечно может усадить кого хочет, но не факт, что это сыграет в плюс, если сами участники с таким раскладом не согласны.
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Максим Макеев
Ответ Misha_Nerv
Джеймс Харден, в свою очередь, попросил тренерский штаб обменять Уэстбрука.
на даниэля хауса🌚
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