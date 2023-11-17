Расселл Уэстбрук попросил тренерский штаб выпускать его со скамейки, чтобы лидеры могли наладить взаимодействие. Терэнс Мэнн выйдет в старте

«Клипперс» выпустят разыгрывающего со скамейки запасных в пятничном матче внутрисезонного турнира против «Хьюстона», сообщили Bleacher Report источники в лиге.

Вместо Уэстбрука в стартовом составе впервые в этом сезоне выйдет защитник .

По словам источников, Уэстбрук обратился к тренерскому штабу с идеей помочь основному составу наладить взаимодействие и привнести энергию в игру партнеров со скамейки.

Уэстбрук, являющийся лидером команды в раздевалке, сказал тренерскому штабу, что хочет сделать все необходимое для победы, сказали источники Bleacher Report.

« » (3-7) проиграли шесть раз подряд и пять раз после обмена .