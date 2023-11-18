Расселла Уэстбрука насмешил трешток Диллона Брукса. Игрок «Клипперс» хотел исполнить постер-данк, но его остановили с фолом
Во второй четверти матча «Клипперс» – «Хьюстон» (106:100) Расселл Уэстбрук попытался исполнить эффектный данк через Диллона Брукса, но ему не хватило точности.
Судьи зафиксировали нарушение у Брукса, который в момент атаки коснулся Уэстбрука.
Диллон был недоволен решением арбитров, а также сказал несколько слов в адрес Расселла. Тот в ответ лишь рассмеялся.
Уэстбрук в пятницу начал игру на скамейке. За 17 минут он набрал 8 очков, 3 подбора и 2 передачи при 2 из 9 с игры.
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