Расселла Уэстбрука насмешил трешток Диллона Брукса. Игрок «Клипперс» хотел исполнить постер-данк, но его остановили с фолом

Теги Хьюстон Клипперс НБА Баскетбол - видео Расселл Уэстбрук Диллон Брукс Баскетбол

Во второй четверти матча «Клипперс» – «Хьюстон» (106:100) Расселл Уэстбрук попытался исполнить эффектный данк через Диллона Брукса, но ему не хватило точности.

Судьи зафиксировали нарушение у Брукса, который в момент атаки коснулся Уэстбрука. 

Диллон был недоволен решением арбитров, а также сказал несколько слов в адрес Расселла. Тот в ответ лишь рассмеялся. 

Уэстбрук в пятницу начал игру на скамейке. За 17 минут он набрал 8 очков, 3 подбора и 2 передачи при 2 из 9 с игры.

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1 комментарий

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seagal
не точности не хватило а прыжка
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