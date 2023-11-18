Во второй четверти матча « » – « » (106:100) попытался исполнить эффектный данк через , но ему не хватило точности.

Судьи зафиксировали нарушение у Брукса, который в момент атаки коснулся Уэстбрука.

Диллон был недоволен решением арбитров, а также сказал несколько слов в адрес Расселла. Тот в ответ лишь рассмеялся.

Уэстбрук в пятницу начал игру на скамейке. За 17 минут он набрал 8 очков, 3 подбора и 2 передачи при 2 из 9 с игры.