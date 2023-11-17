Руководство «Клипперс», проводя обмен Хардена, хотело заменить им Уэстбрука на позиции разыгрывающего. Тайрон Лю выступал против (The Athletic)
«Клипперс» хотели заменить Расселла Уэстбрука на позиции разыгрывающего, когда проводил обмен Джеймса Хардена, пишет журналист Ло Мюррэй из The Athletiс.
«Реальность этого шага заключается в том, что Харден был обменян для того, чтобы в конечном итоге заменить Уэстбрука в случае, если партнерство между двумя игроками на площадке не сложится.
Хотя Лю выступал за Уэстбрука, руководство «Клипперс» всегда предпочитало разыгрывающего, который теоретически подходил бы Леонарду и Джорджу по габаритам и снайперским навыкам», – считает Мюррэй.
Уэстбрук сегодня обратился к тренерскому штабу с идеей помочь основному составу наладить взаимодействие и привнести энергию в игру партнеров со скамейки.
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