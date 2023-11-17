Руководство «Клипперс», проводя обмен Хардена, хотело заменить им Уэстбрука на позиции разыгрывающего. Тайрон Лю выступал против (The Athletic)

«Клипперс» хотели заменить на позиции разыгрывающего, когда проводил обмен , пишет журналист Ло Мюррэй из The Athletiс.

«Реальность этого шага заключается в том, что Харден был обменян для того, чтобы в конечном итоге заменить Уэстбрука в случае, если партнерство между двумя игроками на площадке не сложится.

Хотя Лю выступал за Уэстбрука, руководство « » всегда предпочитало разыгрывающего, который теоретически подходил бы Леонарду и Джорджу по габаритам и снайперским навыкам», – считает Мюррэй.

Уэстбрук сегодня обратился к тренерскому штабу с идеей помочь основному составу наладить взаимодействие и привнести энергию в игру партнеров со скамейки.