Руководство «Клипперс», проводя обмен Хардена, хотело заменить им Уэстбрука на позиции разыгрывающего. Тайрон Лю выступал против (The Athletic)

Теги Клипперс НБА Расселл Уэстбрук Джеймс Харден Баскетбол

«Клипперс» хотели заменить Расселла Уэстбрука на позиции разыгрывающего, когда проводил обмен Джеймса Хардена, пишет журналист Ло Мюррэй из The Athletiс.

«Реальность этого шага заключается в том, что Харден был обменян для того, чтобы в конечном итоге заменить Уэстбрука в случае, если партнерство между двумя игроками на площадке не сложится.

Хотя Лю выступал за Уэстбрука, руководство «Клипперс» всегда предпочитало разыгрывающего, который теоретически подходил бы Леонарду и Джорджу по габаритам и снайперским навыкам», – считает Мюррэй.

Уэстбрук сегодня обратился к тренерскому штабу с идеей помочь основному составу наладить взаимодействие и привнести энергию в игру партнеров со скамейки.

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4 комментария

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xamer 9
Да ладно, Балмер и генменеджер ухватились за возможность привезти к себе еще одну звезду - и получилось. Вряд ли Балмер вообще изначально был уверен в чемпионстве при обменах и подписаниях Кавая и Джорджа: теперь в эту команду хотят приходить звезды, и когда нибудь это и принесёт свои плоды.
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Артур Артур
Да уж, у них там полный бардак походу
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Chistian Jadson
После того как борода покинул Хьюстон, он не усилил ни одну команду
+2
-1
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LBJ236
Харден уже очень медленный и предсказуемый игрок, он не подходит Клипперс в таком виде никак. Кем надо быть, чтобы не понимать таких простых вещей? Каким местом руководство LAC смотрит НБА?? Почему они нихрена не знают в своём деле?
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