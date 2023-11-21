«Олимпиакос» собирается подписать 2-летний контракт с Назом Митру-Лонгом
«Олимпиакос» собирается подписать контракт с Назом Митру-Лонгом (30 лет, 193 см) до лета 2025 года, сообщает инсайдер Лука Д’Алессандро.
Греческому клубу не придется платить выкуп за защитника, поскольку «Жальгирис» расстанется с игроком по обоюдному согласию сторон.
Митру-Лонг стал игроком литовского клуба в межсезонье-2023, но не имеет стабильного места в ротации. Его среднее игровое время составляет 10 минут за матч.
Митру-Лонг в ближайшее время должен получить греческий паспорт и не займет в составе «Олимпиакоса» место под легионера.
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