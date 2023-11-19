Чемпионат Греции. «Промитеас» сыграет с «Перистери», «Марусси» – с «Олимпиакосом»

Теги результаты Олимпиакос чемпионат Греции Марусси Колоссос Перистери Промитеас Кардицас Баскетбол

В воскресенье, 19 ноября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдут три матча.

«Промитеас» сыграет с «Перистери», «Марусси» – с «Олимпиакосом».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Колоссос – Кардицас
Дата проведения
19 ноября, 18.00, «Kleiso Gymnastirio Kallitheas Rodou»
Онлайн матча

Промитеас – Аполлон Патрас
Дата проведения
19 ноября, 18.15, «Dimitris Tofalos Arena»
Онлайн матча

Марусси – Олимпиакос
Дата проведения
19 ноября, 21.15, «Kleisto Agios Thomas Maroussi»
Онлайн матча

Положение команд: Панатинаикос – 6-0, Олимпиакос – 5-1, Промитеас – 4-2, Перистери – 4-3, ПАОК – 4-3, Арис – 4-3, АЕК – 3-3, Лаврион – 3-4, Колоссос – 2-4, Марусси – 2-4, Аполлон – 1-5, Кардицас – 0-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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