Наз Митру-Лонг может перейти из «Жальгириса» в «Олимпиакос»

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Защитник «Жальгириса» Наз Митру-Лонг (30 лет, 193 см) может перейти в «Олимпиакос».

Митру-Лонг стал игроком литовского клуба в межсезонье-2023, но не имеет стабильного места в ротации. Его среднее игровое время составляет 10 минут за матч.

«Жальгирис» готов отпустить Наза, «Олимпиакос» заинтересован в подписании.

Митру-Лонг в ближайшее время должен получить греческий паспорт и не займет в составе «Олимпиакоса» место под легионера.

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