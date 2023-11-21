Наз Митру-Лонг может перейти из «Жальгириса» в «Олимпиакос»
Защитник «Жальгириса» Наз Митру-Лонг (30 лет, 193 см) может перейти в «Олимпиакос».
Митру-Лонг стал игроком литовского клуба в межсезонье-2023, но не имеет стабильного места в ротации. Его среднее игровое время составляет 10 минут за матч.
«Жальгирис» готов отпустить Наза, «Олимпиакос» заинтересован в подписании.
Митру-Лонг в ближайшее время должен получить греческий паспорт и не займет в составе «Олимпиакоса» место под легионера.
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