Филип Петрушев подпишет 3-летний контракт с «Олимпиакосом» (Sportando)

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Форвард «Сакраменто» Филип Петрушев (23 года, 211 см) подпишет 3-летний контракт с «Олимпиакосом», сообщает журналист Sportando Алессандро Магги. Соглашение будет подписано по схеме «2+1».

Сербский игрок перешел в «Клипперс» из «Филадельфии» в результате обмена с участием Джеймса Хардена. Затем калифорнийцы отправили его в «Кингз».

Петрушев проводит свой первый сезон в НБА, но не попадает в ротацию. Его контракт с «Сакраменто» может стать гарантированным только в январе.

Ранее серб выступал за «Црвену Звезду», «Анадолу Эфес» и «Мегу».

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1 комментарий

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Насонов Дмитрий
А по молодежке их тройка так круто смотрелась. Три П. Петрушев, Паунович, Пекарски. Но по взрослым как то не очень.
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+1
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