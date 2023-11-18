Филип Петрушев подпишет 3-летний контракт с «Олимпиакосом» (Sportando)

Форвард «Сакраменто» (23 года, 211 см) подпишет 3-летний контракт с « », сообщает журналист Sportando Алессандро Магги. Соглашение будет подписано по схеме «2+1».

Сербский игрок перешел в «Клипперс» из «Филадельфии» в результате обмена с участием Джеймса Хардена. Затем калифорнийцы отправили его в «Кингз».

Петрушев проводит свой первый сезон в , но не попадает в ротацию. Его контракт с « » может стать гарантированным только в январе.

Ранее серб выступал за «Црвену Звезду», «Анадолу Эфес» и «Мегу».