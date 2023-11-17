Айзейя Кэнан: «Моя задача – набирать очки, и мне это по душе. Нравится брать на себя ответственность. Это моя команда»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос чемпионат Греции Георгиос Барцокас Айзейя Кэнан Баскетбол

Разыгрывающий «Олимпиакоса» Айзейя Кэнан рассказал об опыте выступлений в греческом гранде.

Кэнан реализует в среднем 2,8 броска из-за дуги при реализации 52,1% – лишь один из трех игроков Евролиги с более чем 50% точностью и двумя 3-очковыми за игру.

«Это моя команда. Они поддерживают меня. Моя задача – набирать очки, и мне это по душе. Нравится брать на себя ответственность. Я просто более расслаблен. Более свободен.

Тренер иногда отпускает меня и доверяет. Приятно видеть, что мячи залетают. Если пара бросков достигла цели, следующие 3-4 тоже будут точными.

Но на самом деле, главное – это ясный ум. Я просто не забиваю голову. Никакого давления. Выхожу на паркет и показываю всем, на что способен и на что способна команда», – сказал Кэнан.

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1 комментарий

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Дмитрий Березкин
Спортс, когда статистика евролиги у игроков вернешь?
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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