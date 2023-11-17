Айзейя Кэнан: «Моя задача – набирать очки, и мне это по душе. Нравится брать на себя ответственность. Это моя команда»

Разыгрывающий « » рассказал об опыте выступлений в греческом гранде.

Кэнан реализует в среднем 2,8 броска из-за дуги при реализации 52,1% – лишь один из трех игроков с более чем 50% точностью и двумя 3-очковыми за игру.

«Это моя команда. Они поддерживают меня. Моя задача – набирать очки, и мне это по душе. Нравится брать на себя ответственность. Я просто более расслаблен. Более свободен.

Тренер иногда отпускает меня и доверяет. Приятно видеть, что мячи залетают. Если пара бросков достигла цели, следующие 3-4 тоже будут точными.

Но на самом деле, главное – это ясный ум. Я просто не забиваю голову. Никакого давления. Выхожу на паркет и показываю всем, на что способен и на что способна команда», – сказал Кэнан.