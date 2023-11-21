«Нико». Джимми Батлер объяснил, зачем приезжал в Висконсин на матч G-лиги

Звезда « » объяснил, зачем приезжал вчера в Висконсин на матч «Су-Фолс» в G-лиге.

« .

Мне нужно было съездить посмотреть на игру моего приятеля. Я большой фанат Нико.

Я думаю, что он поможет этому клубу после того, как я здесь закончу. Это мой кореш. Люблю его до смерти», – сказал Батлер.

Сербский центровой Никола Йович во вчерашнем матче G-лиги против «Висконсина» (121:123) набрал 26 очков, сделал 3 подбора и 3 передачи.