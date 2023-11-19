Зак Лавин о том, почему отказал в интервью: «Просто не поняли друг друга»

Атакующий защитник «Чикаго» в разговоре с прессой объяснил, почему не стал давать интервью после победы над « » (102:97).

«Просто не поняли друг друга с PR-командой. У нас все в порядке. Нам с «Майами» снова играть через несколько дней. Я лучше отпраздную в раздевалке», – сказал защитник.

Лавин первым покинул паркет после финальной сирены и отказал сотруднице организации в интервью.

Лавин набрал 13 очков, 8 подборов, 6 передач, 3 перехвата и блок-шот (5 из 10 с игры).

Имя Лавина фигурирует в слухах про возможный обмен. Руководство « » готово к переменам и также рассматривает предложения по Демару Дерозану и Алексу Карузо.