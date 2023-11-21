Клэй Томпсон впервые в сезоне добрался до отметки в 20 набранных очков, «Уорриорз» прервали серию из 6 поражений

Теги Голден Стэйт Хьюстон Крис Пол НБА Клэй Томпсон Баскетбол

Защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон в понедельник впервые в новом сезоне НБА добрался до отметки в 20 набранных очков.

Во встрече с «Хьюстоном» (121:116) на счету Клэя 20 очков (7 из 16 с игры), 3 подбора и 3 передачи.

Плеймейкер «Уорриорз» Крис Пол поддержал одноклубника.

«Постоянно говорю Клэю, что не сомневаюсь в нем, что всякий раз после его бросков я ожидаю увидеть мяч в корзине. Постоянно ищу его на площадке», – утверждает разыгрывающий.

Калифорнийцы прервали серию из 6 поражений.

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5 комментариев

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maryat
Не, ну это явно супермакс на пять лет
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porosenochek
И это всего за 14 матчей регулярки!
Явно идёт на увеличение контракта...
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VKing24
Маленькими шажочками к большому контракту!
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Диетолог Зайона Уильямсона
Теперь можно смело показывать четыре пальца!
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Я из Ленинграда.
...Редкий случай,у Томсона передач больше за матч ,чем у Карри.(1)Одна!!!!.
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