Защитник « » в понедельник впервые в новом сезоне добрался до отметки в 20 набранных очков.

Во встрече с « » (121:116) на счету Клэя 20 очков (7 из 16 с игры), 3 подбора и 3 передачи.

Плеймейкер «Уорриорз» поддержал одноклубника.

«Постоянно говорю Клэю, что не сомневаюсь в нем, что всякий раз после его бросков я ожидаю увидеть мяч в корзине. Постоянно ищу его на площадке», – утверждает разыгрывающий.

Калифорнийцы прервали серию из 6 поражений.