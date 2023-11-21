Клэй Томпсон впервые в сезоне добрался до отметки в 20 набранных очков, «Уорриорз» прервали серию из 6 поражений
Защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон в понедельник впервые в новом сезоне НБА добрался до отметки в 20 набранных очков.
Во встрече с «Хьюстоном» (121:116) на счету Клэя 20 очков (7 из 16 с игры), 3 подбора и 3 передачи.
Плеймейкер «Уорриорз» Крис Пол поддержал одноклубника.
«Постоянно говорю Клэю, что не сомневаюсь в нем, что всякий раз после его бросков я ожидаю увидеть мяч в корзине. Постоянно ищу его на площадке», – утверждает разыгрывающий.
Калифорнийцы прервали серию из 6 поражений.
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