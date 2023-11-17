«Олимпиакос» заинтересован в приобретении Филипа Петрушева
«Олимпиакос» хочет вернуть в Европу форварда «Сакраменто» Филипа Петрушева (23 года, 211 см).
Сербский игрок перешел в «Клипперс» из «Филадельфии» в результате обмена с участием Джеймса Хардена. Затем калифорнийцы отправили его в «Кингз».
Петрушев проводит свой первый сезон в НБА, но не имеет места в ротации. Его контракт с «Сакраменто» может стать гарантированным только в январе.
Ранее Филип выступал за «Црвену Звезду», «Анадолу Эфес» и «Мегу».
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