«Олимпиакос» заинтересован в приобретении Филипа Петрушева

« » хочет вернуть в Европу форварда «Сакраменто» (23 года, 211 см).

Сербский игрок перешел в «Клипперс» из «Филадельфии» в результате обмена с участием Джеймса Хардена. Затем калифорнийцы отправили его в «Кингз».

Петрушев проводит свой первый сезон в , но не имеет места в ротации. Его контракт с « » может стать гарантированным только в январе.

Ранее Филип выступал за «Црвену Звезду», «Анадолу Эфес» и «Мегу».