Зак Лавин не против обмена в «Сперс» или «Кингз»

Теги возможные переходы Чикаго Сакраменто Сан-Антонио Грегг Попович НБА Зак Лавин Виктор Вембаньяма Баскетбол

У атакующего защитника «Чикаго» Зака Лавина и его представителей есть несколько предпочтительных вариантов обмена, таких как «Лейкерс», «Майами» и «Филадельфия», сообщает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер со ссылкой на источники из лиги.

По словам источников, Лавин также был бы не против обмена в «Сан-Антонио» или «Сакраменто».

«Лавин хотел бы объединиться с сенсационным новичком Виктором Вембаньямой и воссоединиться с главным тренером Греггом Поповичем, который руководил сборной США 2020 года, которой Лавин помог выиграть золотую медаль в Токио», – пишет Фишер.

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15 комментариев

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DonaldBrashear 2.0
ага, конечно, Сперс столько лет были на дне, чтобы взять себе Лавина с его конским контрактом и кирпичами, нет уж, спасибо, найдут вариант получше. Один из худших контрактов в лиге по цена-качество, и близко на свои деньги не играет.
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shooter77
В Сакраменто, ну да, кому он там сдался даже за бесплатно. Там есть кому и скорить и разыгрывать, Сакрам сейчас вообще резких и глобальных телодвижений не надо от слова совсем, только точечные. И лидеры, и состав молодой, но уже серьезного много чего могет. Хороший мотивирующий и развивающий тренер. Они просто за счет собственного прогресса в состоянии вырасти во что-то вполне претендующее на титул буквально сейчас, да еще и в ближайшие годы.
Вот бы это все сломать, ради всадника без головы и защиты, но с конским ценником, эго, и количеством бросков.
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Юрий Зубов
А мне кажется в Сперс отлично бы зашел сейчас
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Swhat
Ответ Юрий Зубов
А мне кажется в Сперс отлично бы зашел сейчас
Сперс не борится за плейофф. Они молодеж наигрвают на будущее. Года через два уже будут разрывать лигу. Зачем им сейчас игрок с огромным контрактом, который будет отнимать минуты и броски у молодёжи?
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Stone Cold
Ну кроме Дэвиона Митчела и Лёня я бы не отдавал никого в Сак, тот же Монк выглядит куда полезнее и дешевле и взрывной тип со скамейки
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Wero
Спёрс по возрасту и целям никак, Кингс он просто не нужен. Майами имеет чуть более слабого Хирро, но он дешевле, ЛаЛ... тут всегда не поймёшь чё им надо😁
СП3 там готов к переезду?) просто было бы интересно посмотреть на это)
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бернер тайлера 9ер9ена
Ответ mephist13
мог бы получиться красивый ремейк Менто покупают 2-кратного ОллСтара, отдавая молодого таланта, и тот за пару лет вырастает до топ-3 НБА на своей позиции... но ни Киган Мюррей, ни Дэвион Митчелл такую роль не потянут
Киган в следующем году будет на МВЗ, в этом - в защитной пятерке сезона
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Поникший Руй
Ответ Swhat
Гсв Лавин нужен. У них никто кроме Кари не бросает толком
Вот тоже думал, махнуть бы на Клэя, но этого никогда не случится, к сожалению. Воины упёрлись в свою красивую историю и будут страдать от этого ещё несколько лет
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kiper88
Ответ Поникший Руй
Вот тоже думал, махнуть бы на Клэя, но этого никогда не случится, к сожалению. Воины упёрлись в свою красивую историю и будут страдать от этого ещё несколько лет
А пото ещё несколько лет перестраиваться, если перестроится. Вообще у ГС все плохо надолго
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mephist13
мог бы получиться красивый ремейк

Менто покупают 2-кратного ОллСтара, отдавая молодого таланта, и тот за пару лет вырастает до топ-3 НБА на своей позиции...

но ни Киган Мюррей, ни Дэвион Митчелл такую роль не потянут
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Stone Cold
Кстати Митчела на Карузо было бы нормально
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Swhat
Гсв Лавин нужен. У них никто кроме Кари не бросает толком
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Kira_B
Ответ DonaldBrashear 2.0
ага, конечно, Сперс столько лет были на дне, чтобы взять себе Лавина с его конским контрактом и кирпичами, нет уж, спасибо, найдут вариант получше. Один из худших контрактов в лиге по цена-качество, и близко на свои деньги не играет.
ну в принципе САС ближайшие пару лет с платежкой вряд ли будут испытывать проблемы, праймари скорера у них ярко выраженного нет (кмк Келдон и Вассел эту роль не тянут, Вемби год другой будет притиратся, да и не факт что он будет главным бомбардиром, скорее таким единорогом цементирующим игру на обеих сторонах), так что почему бы не попробовать.. я думаю в правильной системе Лавин вполне может засверкать, по крайней мере у него все для этого есть
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