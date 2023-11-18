Зак Лавин не против обмена в «Сперс» или «Кингз»
У атакующего защитника «Чикаго» Зака Лавина и его представителей есть несколько предпочтительных вариантов обмена, таких как «Лейкерс», «Майами» и «Филадельфия», сообщает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер со ссылкой на источники из лиги.
По словам источников, Лавин также был бы не против обмена в «Сан-Антонио» или «Сакраменто».
«Лавин хотел бы объединиться с сенсационным новичком Виктором Вембаньямой и воссоединиться с главным тренером Греггом Поповичем, который руководил сборной США 2020 года, которой Лавин помог выиграть золотую медаль в Токио», – пишет Фишер.
Вот бы это все сломать, ради всадника без головы и защиты, но с конским ценником, эго, и количеством бросков.
СП3 там готов к переезду?) просто было бы интересно посмотреть на это)
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