У атакующего защитника « » и его представителей есть несколько предпочтительных вариантов обмена, таких как «Лейкерс», «Майами» и «Филадельфия», сообщает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер со ссылкой на источники из лиги.

По словам источников, Лавин также был бы не против обмена в « » или « ».

«Лавин хотел бы объединиться с сенсационным новичком и воссоединиться с главным тренером Греггом Поповичем, который руководил сборной США 2020 года, которой Лавин помог выиграть золотую медаль в Токио», – пишет Фишер.