Митчелл Робинсон собрал 11 подборов в атаке в матче с «Шарлотт». Все остальные игроки обеих команд – 6
«Нью-Йорк» в гостях обыграл «Шарлотт» – 122:108.
Центровой «Никс» Митчелл Робинсон завершил встречу с 4 очками, 14 подборами и 3 блок-шотами (3 потери).
Бигмэн сделал 11 подборов в нападении – все остальные игроки обеих команд в сумме собрали 6 отскоков мяча в атаке.
Запасной центровой «Хорнетс» Ник Ричардс пропустил встречу из-за сотрясения мозга, полученного в игре с «Бакс».
Робинсон лидирует в лиге по подборам в атаке (78). У Кевона Луни («Голден Стэйт») и Осара Томпсона («Детройт») – 52.
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