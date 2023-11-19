Митчелл Робинсон собрал 11 подборов в атаке в матче с «Шарлотт». Все остальные игроки обеих команд – 6

Теги Шарлотт Нью-Йорк НБА Кевон Луни Митчелл Робинсон Осар Томпсон Баскетбол

«Нью-Йорк» в гостях обыграл «Шарлотт» – 122:108.

Центровой «Никс» Митчелл Робинсон завершил встречу с 4 очками, 14 подборами и 3 блок-шотами (3 потери).

Бигмэн сделал 11 подборов в нападении – все остальные игроки обеих команд в сумме собрали 6 отскоков мяча в атаке.

Запасной центровой «Хорнетс» Ник Ричардс пропустил встречу из-за сотрясения мозга, полученного в игре с «Бакс».

Робинсон лидирует в лиге по подборам в атаке (78). У Кевона Луни («Голден Стэйт») и Осара Томпсона («Детройт») – 52.

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