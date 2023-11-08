«Смесь Порзингиса и Бола Бола». Митчелл Робинсон знает, как играть против Виктора Вембаньямы
Центровой «Нью-Йорка» Митчелл Робинсон уверен, что знает, как надо играть в защите против новичка «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы.
«Я буду играть с ним так же, как с одним из таких, как Кристапс Порзингис. Кто еще так играет? Бол Бол? Это просто смесь их двоих.
Примерно знаю, как все будет происходить. Он будет часто находиться на периметре. Так что мне просто нужно двигаться. Просто нужно быть готовым», – сказал Робинсон.
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