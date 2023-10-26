Джулиус Рэндл об интересе «Никс» к Эмбииду: «Слухи всегда будут»
Тяжелый форвард «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл дал свои комментарии после сообщений о том, что организация нацелена на приобретение MVP Джоэла Эмбиида.
Сообщалось, что «Никс» готовы предложить за камерунца Рэндла, Ар Джей Барретта и Митчелла Робинсона, а также 2-3 пика первого раунда.
«Слухи идут постоянно с тех пор, как я оказался здесь. Они всегда будут», – сказал Рэндл после поражения от «Бостона» (104:108).
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