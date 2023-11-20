Чемпион НБА-2008 Кевин Гарнетт в эфире своего подкаста KG Certified отдал должное бывшему партнеру по команде .

«Скал – очень приятный парень, очень сердечный, спокойный. Когда он выходил на паркет, все менялось. Я этого не ожидал. Он похож на того, кому только в углу стоять, но нет, Брайан максимально заряжен на борьбу. Выйдет против кого угодно. Ему вообще плевать, это его стихия.

Смотрите на его телосложение, и говорите «пф-ф-ф-ф», смеетесь. Но он в форме, постоянно играет... Трудяга. Если дадите ему возможность тренироваться больше вас, он это сделает», – заявил Гарнетт.