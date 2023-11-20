Кевин Гарнетт о Скалабрини: «Скал – приятный парень, очень сердечный, спокойный. Когда он выходил на паркет, все менялось»

Теги Брайан Скалабрини Кевин Гарнетт НБА Баскетбол

Чемпион НБА-2008 Кевин Гарнетт в эфире своего подкаста KG Certified отдал должное бывшему партнеру по команде Брайану Скалабрини.

«Скал – очень приятный парень, очень сердечный, спокойный. Когда он выходил на паркет, все менялось. Я этого не ожидал. Он похож на того, кому только в углу стоять, но нет, Брайан максимально заряжен на борьбу. Выйдет против кого угодно. Ему вообще плевать, это его стихия.

Смотрите на его телосложение, и говорите «пф-ф-ф-ф», смеетесь. Но он в форме, постоянно играет... Трудяга. Если дадите ему возможность тренироваться больше вас, он это сделает», – заявил Гарнетт.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VKing24
Не зря звали "Белой Мамбой"
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Локоть Артеста
Бостон должен был разместить на эмблеме фото Скала в костюме леприкона
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Archer_Great
Как там было у него? "Я ближе к Леброну, чем вы ко мне" кажется
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Skeleton64
Во всяком случае, единственный на моей памяти, кто выиграл мини-матч против 1 против троих)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий