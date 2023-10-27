Кевин Гарнетт: «На месте Эмбиида попросил бы «Сиксерс» уволить Мори»
Знаменитый игрок НБА Кевин Гарнетт считает, что лидер «Филадельфии» Джоэл Эмбиид должен вмешаться в конфликт между Дэрилом Мори и Джеймсом Харденом, который отказался от сотрудничества с президентом клуба.
«На месте Джоэла Эмбиида попросил бы «Сиксерс» уволить Мори и убраться к черту.
У них же там вроде есть генеральный менеджер Элтон Брэнд? Что, черт возьми, у них происходит? На месте Эмбиида я был бы в ярости… Он MVP, братан, но он не претендует на чемпионство», – заявил Гарнетт.
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