Знаменитый игрок НБА Кевин Гарнетт считает, что лидер «Филадельфии» Джоэл Эмбиид должен вмешаться в конфликт между и , который отказался от сотрудничества с президентом клуба.

«На месте попросил бы «Сиксерс» уволить Мори и убраться к черту.

У них же там вроде есть генеральный менеджер Элтон Брэнд? Что, черт возьми, у них происходит? На месте Эмбиида я был бы в ярости… Он MVP, братан, но он не претендует на чемпионство», – заявил Гарнетт.

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