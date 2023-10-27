Кевин Гарнетт: «На месте Эмбиида попросил бы «Сиксерс» уволить Мори»

Теги Кевин Гарнетт Филадельфия НБА Джеймс Харден Дэрил Мори Джоэл Эмбиид Баскетбол

Знаменитый игрок НБА Кевин Гарнетт считает, что лидер «Филадельфии» Джоэл Эмбиид должен вмешаться в конфликт между Дэрилом Мори и Джеймсом Харденом, который отказался от сотрудничества с президентом клуба.

«На месте Джоэла Эмбиида попросил бы «Сиксерс» уволить Мори и убраться к черту.

У них же там вроде есть генеральный менеджер Элтон Брэнд? Что, черт возьми, у них происходит? На месте Эмбиида я был бы в ярости… Он MVP, братан, но он не претендует на чемпионство», – заявил Гарнетт.

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10 комментариев

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Light Yagami
Опасный мув, как потом после такого обмен запрашивать?)
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Muskat
Мори это такая хреновая подделка Дэнни Эйнджа. Я бы его уволил, а вместо него за любые деньги нанял Майерса и дал полную свободу действий вплоть до обмена Эмбиида потому что к Эмбииду есть большие вопросы по игре и лидерским качествам.
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никнейм ботвиннег-корчной
Ответ kolyan#15
И что после этого ситуация с Харденом решится?
не исключено
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кашкаКа
Думал у КГ хоть крышка на месте.(
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Григорий Ефимов
Ответ Light Yagami
Опасный мув, как потом после такого обмен запрашивать?)
Невозмутимо. С Харденом поиграешь - и не такому научишься
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кандид
Ответ evgen98
Владельцы группой всем заправляют и им по идее выгодна неразбериха на кого легче спихнуть свои провальные решения. Так как платят хорошо, то Мори и не вякает, такая же ситуация и с Брендом я думаю.
Мне нужно пояснение: зачем владельцу на кого-то спихивать?
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kolyan#15
И что после этого ситуация с Харденом решится?
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Daishi
Согласен, в Филях даже с управленческой вертикалью какой-то бардачелло и несуразица. По классике ГМ занимается всей оперативной деятельностью команды. Чем занимается Брэнд? Зачем под Мори наплодили этих должностей, которые дублируют друг друга..
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evgen98
Ответ кандид
Мне нужно пояснение: зачем владельцу на кого-то спихивать?
Чтоб ответственность несли другие. Зицпредседатель Фунт, слышали про такого? Чтобы все шишки на себя собирал Мори в глазах общественности.
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