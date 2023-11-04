Кевин Гарнетт: «В Викторе Вембаньяме есть что-то, что делает его особенным»

Легенда НБА Кевин Гарнетт выразил восхищение игрой и сравнил новичка « » с и .

«Когда я увидел, как он бросил из-за дуги, а затем добавил сверху, я не мог в это поверить. Такого не было со времен Доминика Уилкинса.

Когда я впервые увидел Дэвида Робинсона, я увидел это. Я не знаю, что именно я видел, но я это видел. Потом я увидел Тима Данкана, то же самое. В нем есть что-то, что делает его особенным. Он скорер высшего уровня, он способен стать лидером команды», – сказал Гарнетт.

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