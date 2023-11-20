Монти Уильямс: «Моя работа заключается в том, чтобы избавить игроков «Пистонс» от прошлых привычек»

Теги Детройт НБА Монти Уильямс Баскетбол

Главный тренер «Детройта» Монти Уильямс ответил на вопрос прессы, привыкли ли с годами его подопечные проигрывать.

«Я не могу этого сказать. Моя работа заключается в том, чтобы учить их и помогать им избавляться от привычек, которые у них были какое-то время.

Не могу говорить о том, что происходило в прошлом, но если что-то замечаю, сразу указываю на это и помогаю парням прогрессировать.

Мы говорим об этом с лета и продолжим в том же духе, пока ничего не изменится», – ответил Уильямс.

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