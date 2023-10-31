Монти Уильямс: «Мы должны придерживаться своей идентичности»
Главный тренер «Детройта» Монти Уильямс после гостевого поражения от «Оклахомы» (112:124) отметил отсутствие дисциплины у своих игроков.
«Мы должны придерживаться своей идентичности, которая заключается в защите, большой старательности и высокой дисциплине.
В сегодняшнем матче я впервые не увидел дисциплину высочайшего уровня. Мы играли неровно, но мы держались и боролись, даже когда теряли мяч. Борьба и дисциплина – это то, как мы должны играть», – сказал Уильямс.
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