Монти Уильямс: «Мы должны придерживаться своей идентичности»

Теги Детройт НБА Оклахома-Сити Монти Уильямс Баскетбол

Главный тренер «Детройта» Монти Уильямс после гостевого поражения от «Оклахомы» (112:124) отметил отсутствие дисциплины у своих игроков.

«Мы должны придерживаться своей идентичности, которая заключается в защите, большой старательности и высокой дисциплине.

В сегодняшнем матче я впервые не увидел дисциплину высочайшего уровня. Мы играли неровно, но мы держались и боролись, даже когда теряли мяч. Борьба и дисциплина – это то, как мы должны играть», – сказал Уильямс.

Перемен! «Детройт»

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