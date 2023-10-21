Монти Уильямс о 34-м месте Кайри в рейтинге ESPN: «Он будет разрывать, чтобы доказать их неправоту»

Теги рейтинги Даллас Детройт НБА ESPN Монти Уильямс Кайри Ирвинг Баскетбол

Главный тренер «Детройта» Монти Уильямс считает, что 34-е место в рейтинге ESPN может стать серьезной мотивацией для разыгрывающего «Далласа» Кайри Ирвинга.

«Я всегда злюсь, когда люди не уважают достойных игроков. В прошлом сезоне мы наблюдали подобное с Расселлом Уэстбруком, а теперь – с Кайри.

Они создали эти дурацкие рейтинги, и мне остается только смеяться над этим. Они только заводят его. В этом сезоне он будет разрывать, чтобы доказать их неправоту», – считает Уильямс.

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1 комментарий

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melmi
Монти реально думает что этот рейтинг будет мотивацией для Кайри ?
Для человека у которого земля 🌍 плоская сложно представить что для него мотивация
Его голова-загадка , я уж борюсь думать что для него мотивация
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