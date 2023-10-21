Главный тренер « » считает, что 34-е место в рейтинге может стать серьезной мотивацией для разыгрывающего « » .

«Я всегда злюсь, когда люди не уважают достойных игроков. В прошлом сезоне мы наблюдали подобное с Расселлом Уэстбруком, а теперь – с Кайри.

Они создали эти дурацкие рейтинги, и мне остается только смеяться над этим. Они только заводят его. В этом сезоне он будет разрывать, чтобы доказать их неправоту», – считает Уильямс.

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