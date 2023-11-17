Монти Уильямс о потерях Каннингема: «Мне нужно менять комбинации, чтобы в «краске» было не так тесно. Это позволит ему видеть площадку намного лучше»

Разыгрывающий « » допустил 60 потерь в 12 матчах сезона – худший результат в .

Главный тренер постарается сделать изменения в ротации, чтобы «разгрузить» своего лучшего игрока.

«Перед ним постоянно два-три человека в каждой игре. «Прочитать» эпизод может быть очень сложно для разыгрывающих в целом, но в особенности для парня, который очень много пропустил. Когда пересматриваем моменты в перерыве, Кейд сразу же понимает, какое решение надо было принять, а вечером, когда мы разговариваем, он уже знает, как это сделать. Просто потребуется много повторений. Это комбинация времени отдыха, разных защит, физического воздействия. Каждый вечер его опекают более крупные и сильные парни.

Я должен работать над тем, чтобы дать ему больше пространства. Мне нужно менять комбинации с ним на площадке, чтобы в «краске» было не так тесно. Это позволит ему видеть площадку намного лучше, если хотите.

Это то, на что я собираюсь обратить внимание в плане ротации. Не хочу радоваться тому, что он сделал вчера (в понедельник против «Чикаго» Каннингем совершил одну потерю – лишь третий раз в сезоне меньше 5 потерь в игре – Sports.ru), но я сказал тренерам, что он должен двигаться примерно в этом направлении каждый день. Поговорил с ним и просто спросил: «Ну что? Пора тебе прокладывать свой путь в этой лиге». Не хочу переусердствовать с ним и слишком сильно наседать, но также чувствую, что с его навыками и опытом Кейд может остаться в этой системе очень надолго», – рассказал Уильямс.