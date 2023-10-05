Монти Уильямс: «Айзейя Стюарт взял на себя роль лидера. Парни полагаются на него»

Главный тренер « » рассказал, что форвард стал лидером команды в раздевалке после его прихода.

«С того момента, как я получил эту работу, и до сих пор он был этим мотором команды. Мы в отпуске, но все равно переписываемся, обсуждаем, чем занимаемся. Я, конечно, обычно сижу дома. Со временем наши взаимоотношения только окрепнут.

Что касается команды, то думаю, что парни полагаются на него. Его характер, его стойкость, но, что еще важнее, он работает, а парни уважают самоотдачу. В культуре организации, когда ты приходишь в этот зал и не работаешь, ты выделяешься. Он и возглавили этот момент. Эти парни каждый день вместе выходят на паркет, вкалывая до седьмого пота, и это служит сигналом для команды», – поделился Уильямс.

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