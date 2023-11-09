Диллон Брукс и Леброн Джеймс встали в одинаковую позу и смотрели друг на друга

и впервые встретились после плей-офф прошлого сезона, в котором « » справились с «Мемфисом» в первом раунде. Тогда Брукс вступил в открытый конфликт с Джеймсом, сказав, что «не уважает никого, пока он не наберет 40 против него».

Сегодня в матче « » – «Лейкерс» (128:94) Брукс и Джеймс устроили «битву взглядов», встав в одинаковую позу друг напротив друга у линии штрафных бросков.

У Брукса 5 очков а 25 минут (2 из 6 с игры). Джеймс записал в свой актив 18 очков (7 из 13).