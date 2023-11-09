Диллон Брукс и Леброн Джеймс встали в одинаковую позу и смотрели друг на друга

Теги Леброн Джеймс Хьюстон Лейкерс НБА Баскетбол - видео Диллон Брукс Баскетбол

Диллон Брукс и Леброн Джеймс впервые встретились после плей-офф прошлого сезона, в котором «Лейкерс» справились с «Мемфисом» в первом раунде. Тогда Брукс вступил в открытый конфликт с Джеймсом, сказав, что «не уважает никого, пока он не наберет 40 против него».

Сегодня в матче «Хьюстон» – «Лейкерс» (128:94) Брукс и Джеймс устроили «битву взглядов», встав в одинаковую позу друг напротив друга у линии штрафных бросков.

У Брукса 5 очков а 25 минут (2 из 6 с игры). Джеймс записал в свой актив 18 очков (7 из 13).

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3 комментария

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Can
с мамой в коридоре так постоянно стою, когда шапку не хочу одевать
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Nightyork97
Сколько Брукс будет хайпиться на Броне? Он же полный клоун, будь Леброну хотя бы 30, он бы его убил на площадке. Причем не одним постером, это вам не мягкая лига Сильвера. Такие как Брукс должны ценить Деда, ведь в 38 Брукса не возьмут даже помахать полотенцем на скамейке.
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Alexander Poljakov
Ответ Nightyork97
Сколько Брукс будет хайпиться на Броне? Он же полный клоун, будь Леброну хотя бы 30, он бы его убил на площадке. Причем не одним постером, это вам не мягкая лига Сильвера. Такие как Брукс должны ценить Деда, ведь в 38 Брукса не возьмут даже помахать полотенцем на скамейке.
это шоу, расслабься
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