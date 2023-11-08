Леброн Джеймс: «Диллон Брукс достоин контракта, который получил»

Звездный форвард « » поделился ожиданиями от сегодняшней встречи на площадке с и отметил, что форвард « » заслужил свой новый контракт.

«Любой игрок получает свой контракт неслучайно. Игроки достойны контракта, который получают.

Я думаю, что в его случае он был достоин контракта, который получил. Он усердно работает с тех пор, как приехал из Орегона. «Хьюстон» оценил это, и теперь он здесь.

Он один из тех, кто любит соперничать, как и многие ребята в нашей лиге. Я не зацикливаюсь на прошлом. Вы знаете меня много лет. Я оставил наши предыдущие стычки в прошлом и думаю о том, как нам одержать первую выездную победу», – сказал Джеймс.

Минувшим летом Брукс покинул «Гризлис» и заключил с «Рокетс» четырехлетний контракт на 86 миллионов долларов.