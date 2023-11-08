Леброн Джеймс: «Диллон Брукс достоин контракта, который получил»

Теги Леброн Джеймс Хьюстон Лейкерс НБА Диллон Брукс Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс поделился ожиданиями от сегодняшней встречи на площадке с Диллоном Бруксом и отметил, что форвард «Хьюстона» заслужил свой новый контракт.

«Любой игрок получает свой контракт неслучайно. Игроки достойны контракта, который получают.

Я думаю, что в его случае он был достоин контракта, который получил. Он усердно работает с тех пор, как приехал из Орегона. «Хьюстон» оценил это, и теперь он здесь.

Он один из тех, кто любит соперничать, как и многие ребята в нашей лиге. Я не зацикливаюсь на прошлом. Вы знаете меня много лет. Я оставил наши предыдущие стычки в прошлом и думаю о том, как нам одержать первую выездную победу», – сказал Джеймс.

Минувшим летом Брукс покинул «Гризлис» и заключил с «Рокетс» четырехлетний контракт на 86 миллионов долларов.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bunyod Turgunov
На фоне контракта Брауна и будущих супермаксов это вполне нормальная сделка
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hold this L
ЛеДжентльмен!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
LBJ236
ЛеПрощение
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Van
Достойный ответ. Но не всегда игрок "достоин" выданного ему контракта. Шредер играет на те деньги, что ему дали? Или Рендл? Или Клэй, который играл сначала на недостаточные бабки, а сейчас явно переплачен. Контракты в лиге очень странная материя. Хорошо, что не нам их платить)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий