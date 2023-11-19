Виктор Вембаньяма: «Через меня бросают все реже и реже с каждой игрой. Они читают отчет скаутов»

Теги Мемфис Сан-Антонио НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Новичок «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма в субботнем матче против «Мемфиса» (108:120) сделал 8 блок-шотов, что является лучшим показателем для игроков «Сперс» с 2013 года.

После матча француз не согласился, что достигает таких показателей благодаря тому, что через него часто атакуют.

«В последнее время через меня бросают все реже и реже с каждой игрой. Они читают отчет скаутов. Я видел это уже в этом сезоне и даже раньше в своей жизни», – сказал Вембаньяма.

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1 комментарий

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Александр Деев
Так в перспективе есть шансы на квадрупл дабл. Надо только игру поймать где все сойдется, включая везение
+3
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+3
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