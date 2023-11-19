Виктор Вембаньяма: «Через меня бросают все реже и реже с каждой игрой. Они читают отчет скаутов»

Новичок « » в субботнем матче против « » (108:120) сделал 8 блок-шотов, что является лучшим показателем для игроков «Сперс» с 2013 года.

После матча француз не согласился, что достигает таких показателей благодаря тому, что через него часто атакуют.

«В последнее время через меня бросают все реже и реже с каждой игрой. Они читают отчет скаутов. Я видел это уже в этом сезоне и даже раньше в своей жизни», – сказал Вембаньяма.