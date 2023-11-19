Тяжелый форвард « » обновил рекорд карьеры по блок-шотам в матче с « » (108:120).

По ходу встречи «Сперс» пропустили рывок 30:5 от «Гриззлис».

За 31 минуту француз отметился 19 очками, 13 подборами, 8 блок-шотами и 4 передачами (2 потери).

Вембаньяма реализовал 6 из 17 с игры (2 из 6 из-за дуги) и 5 из 6 с линии.

«Гриззлис» (3-9) поднялись на 13-е место на Западе, «Сперс» идут последними с результатом 3-10.