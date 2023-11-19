Вембаньяма набрал 19 очков, сделал 13 подборов и 8 блок-шотов, «Сперс» проиграли 8-й раз подряд
Тяжелый форвард «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма обновил рекорд карьеры по блок-шотам в матче с «Мемфисом» (108:120).
По ходу встречи «Сперс» пропустили рывок 30:5 от «Гриззлис».
За 31 минуту француз отметился 19 очками, 13 подборами, 8 блок-шотами и 4 передачами (2 потери).
Вембаньяма реализовал 6 из 17 с игры (2 из 6 из-за дуги) и 5 из 6 с линии.
«Гриззлис» (3-9) поднялись на 13-е место на Западе, «Сперс» идут последними с результатом 3-10.
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