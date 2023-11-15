Стив Керр: «Брэндин Подземски будет играть в каждом матче. Он это заслужил»
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр высказался о выступлении новичка Брэндина Подземски в матче против «Миннесоты» (101:104).
«Чтобы побеждать в НБА, очевидно, нужен не только талант, но и энергия. Вы должны привносить жизнь, радость, энергию, соперничество. И сегодня я видел это от всей команды.
Очевидно, Брэндин обладает этим качеством. Он будет играть. Он будет играть в каждом матче. Он это заслужил.
Сегодня он был невероятен, он был великолепен на тренировках. Знаете, в нем есть что-то уникальное. Он отлично подбирает для своего роста. Сегодня он сделал 7 подборов. Он всегда в нужном месте. Он бесстрашен.
И он играет так, как мы хотим. Когда он на площадке, мяч движется. Он атакует в нужное время. Он забегает в нужное время. Он очень хорош в обороне. Он чертовски хороший игрок. Поэтому он будет играть», – сказал Керр.
Подземски набрал 23 очка, реализовав 9 из 18 с игры за 39 минут на площадке. В активе 19-го номера драфта также 7 подборов, 5 передач и 1 перехват.
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