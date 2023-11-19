Чемпионат Франции. «Монако» примет «Блуа», «Шоле» – «Виллербан»

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В воскресенье, 19 ноября, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А пройдут три матча.

«Монако» примет «Блуа», «Шоле» – «Виллербан».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Лимож – Ле-Ман
Дата проведения
19 ноября, 16.30, «Palais des sports de Beaublanc»
Онлайн матча

Монако – Блуа
Дата проведения
19 ноября, 18.30, «Салле Гастон Медесен»
Онлайн матча

Шоле – АСВЕЛ Виллербан
Дата проведения
19 ноября, 21.00, «Salle de la Meilleraie»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 10-1, Париж – 9-3, Бурк – 8-4, Виллербан – 7-4, Нанси – 7-5, Нантер – 7-5, Шоле – 6-5, Нантер – 7-5, Лимож – 6-5, Ле-Ман – 6-5, Ле-Портель – 6-6, Блуа – 5-6, Элан Шалон – 5-7, Сен-Кантен – 5-7, Дижон – 5-7, Страсбур – 5-7, Роанн – 5-7, Гравлин-Дюнкерк – 2-10, Метрополитан – 1-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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