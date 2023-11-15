Чемпионат Франции. «Шоле» примет «Нанси»

В среду, 15 ноября, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А «Шоле» примет «Нанси».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Шоле – Нанси Дата проведения 15 ноября, 22.00, «Salle de la Meilleraie» Онлайн матча

Положение команд: Монако – 10-1, Париж – 9-2, Бурк – 7-4, Виллербан – 7-4, Шоле – 6-4, Нанси – 6-4, Нантер – 6-5, Лимож – 6-5, Ле-Ман – 6-5, Ле-Портель – 6-5, Блуа – 5-6, Элан Шалон – 5-6, Сен-Кантен – 5-6, Дижон – 4-7, Страсбур – 4-7, Роанн – 4-7, Метрополитан – 1-10, Гравлин-Дюнкерк – 1-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.