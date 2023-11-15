Чемпионат Франции. «Шоле» примет «Нанси»

Теги результаты Нанси чемпионат Франции Шоле Баскетбол

В среду, 15 ноября, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А «Шоле» примет «Нанси».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Шоле – Нанси
Дата проведения
15 ноября, 22.00, «Salle de la Meilleraie»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 10-1, Париж – 9-2, Бурк – 7-4, Виллербан – 7-4, Шоле – 6-4, Нанси – 6-4, Нантер – 6-5, Лимож – 6-5, Ле-Ман – 6-5, Ле-Портель – 6-5, Блуа – 5-6, Элан Шалон – 5-6, Сен-Кантен – 5-6, Дижон – 4-7, Страсбур – 4-7, Роанн – 4-7, Метрополитан – 1-10, Гравлин-Дюнкерк – 1-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий