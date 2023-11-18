Чемпионат Франции. «Роанн» сыграет с «Парижем», «Нантер» примет «Метрополитан» и другие матчи

В субботу, 18 ноября, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А состоятся шесть матчей.

«Роанн» сыграет с « », « » примет «Метрополитан».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Нантер – Метрополитан Дата проведения 18 ноября, 23.00, «Palais des Sports Maurice Thorez» Онлайн матча

Положение команд: Монако – 10-1, Париж – 9-2, – 7-4, Виллербан – 7-4, Нанси – 7-4, Шоле – 6-5, Нантер – 6-5, Лимож – 6-5, Ле-Ман – 6-5, Ле-Портель – 6-5, Блуа – 5-6, Элан Шалон – 5-6, Сен-Кантен – 5-6, – 4-7, – 4-7, Роанн – 4-7, Метрополитан – 1-10, Гравлин-Дюнкерк – 1-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.