Чемпионат Франции. «Роанн» сыграет с «Парижем», «Нантер» примет «Метрополитан» и другие матчи

Теги результаты Нанси Страсбур чемпионат Франции Метрополитан Гравлин-Дюнкерк Элан Шалон Дижон Роанн Нантер Париж Бурк Ле-Портель Сен-Кантен Баскетбол

В субботу, 18 ноября, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А состоятся шесть матчей.

«Роанн» сыграет с «Парижем», «Нантер» примет «Метрополитан».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Гравлин-Дюнкерк – Нанси
Дата проведения
18 ноября, 18.00, «Sportica»
Онлайн матча

Дижон – Сен-Кантен
Дата проведения
18 ноября, 20.30, «Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy»
Онлайн матча

Бурк – Элан Шалон
Дата проведения
18 ноября, 20.30, «Ekinox»
Онлайн матча

Роанн – Париж
Дата проведения
18 ноября, 20.30, «Halle André-Vacheresse»
Онлайн матча

Страсбур – Ле-Портель
Дата проведения
18 ноября, 20.30, «Rhénus Sport»
Онлайн матча

Нантер – Метрополитан
Дата проведения
18 ноября, 23.00, «Palais des Sports Maurice Thorez»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 10-1, Париж – 9-2, Бурк – 7-4, Виллербан – 7-4, Нанси – 7-4, Шоле – 6-5, Нантер – 6-5, Лимож – 6-5, Ле-Ман – 6-5, Ле-Портель – 6-5, Блуа – 5-6, Элан Шалон – 5-6, Сен-Кантен – 5-6, Дижон – 4-7, Страсбур – 4-7, Роанн – 4-7, Метрополитан – 1-10, Гравлин-Дюнкерк – 1-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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