Чемпионат Франции. «Ле-Ман» – «Нанси», «Сен-Кантен» встретится с «Бурком» и другие матчи

Теги результаты Ле-Ман Нанси Страсбур чемпионат Франции Метрополитан Гравлин-Дюнкерк Элан Шалон Роанн Лимож Бурк Ле-Портель Блуа Сен-Кантен Баскетбол

В субботу, 11 ноября, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А пройдут шесть матчей.

«Ле-Ман» примет «Нанси», «Сен-Кантен» встретится с «Бурком».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Ле-Ман – Нанси
Дата проведения
11 ноября, 18.00, «Antarès»
Онлайн матча

Роанн – Лимож
Дата проведения
11 ноября, 20.30, «Halle André-Vacheresse»
Онлайн матча

Блуа – Ле-Портель
Дата проведения
11 ноября, 20.30, «Le Jeu de Paume»
Онлайн матча

Метрополитан – Гравлин-Дюнкерк
Дата проведения
11 ноября, 20.30, «Palais des Sports Marcel Cerdan»
Онлайн матча

Элан Шалон – Страсбур
Дата проведения
11 ноября, 20.30, «Le Colisée»
Онлайн матча

Сен-Кантен – Бурк
Дата проведения
11 ноября, 23.00, «Palais des Sports Pierre-Rate»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 9-1, Париж – 8-2, Бурк – 7-3, Шоле – 6-3, Нанси – 6-3, Виллербан – 6-4, Нантер – 6-4, Лимож – 6-4, Блуа – 5-5, Ле-Ман – 5-5, Ле-Портель – 5-5, Сен-Кантен – 4-6, Элан Шалон – 4-6, Дижон – 4-6, Страсбур – 4-6, Роанн – 3-7, Метрополитан – 1-9, Гравлин-Дюнкерк – 0-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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