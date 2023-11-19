Чемпионат Турции. «Меркезефенди» примет «Анадолу Эфес», «Маниса» – «Фенербахче»

В воскресенье, 19 ноября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут три матча.

«Меркезефенди» примет « », «Маниса» – «Фенербахче».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 6-1, Анадолу Эфес – 6-1, – 6-2, Бешикташ – 6-2, – 5-3, Бурсаспор – 5-3, Маниса – 4-3, Каршияка – 4-3, Тюрк Телеком – 4-4, Галатасарай – 3-4, Тофаш – 3-5, – 2-5, – 2-5, Бодрумспор – 1-5, Меркезефенди – 1-6, Самсунспор – 1-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.