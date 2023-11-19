Чемпионат Турции. «Меркезефенди» примет «Анадолу Эфес», «Маниса» – «Фенербахче»
В воскресенье, 19 ноября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут три матча.
«Меркезефенди» примет «Анадолу Эфес», «Маниса» – «Фенербахче».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 19 ноября, 15.30, «Pamukkale University Arena»
- Дата проведения
- 19 ноября, 18.00, «Muradiye Spor Salonu»
- Дата проведения
- 19 ноября, 20.30, «Улкер Спортс Арена»
Положение команд: Фенербахче – 6-1, Анадолу Эфес – 6-1, Дарушафака – 6-2, Бешикташ – 6-2, Петким Спор – 5-3, Бурсаспор – 5-3, Маниса – 4-3, Каршияка – 4-3, Тюрк Телеком – 4-4, Галатасарай – 3-4, Тофаш – 3-5, Бахчешехир – 2-5, Бююкчекмедже – 2-5, Бодрумспор – 1-5, Меркезефенди – 1-6, Самсунспор – 1-7.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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