Чемпионат Турции. «Меркезефенди» примет «Анадолу Эфес», «Маниса» – «Фенербахче»

Теги результаты Анадолу Эфес Фенербахче чемпионат Турции Бахчешехир Бююкчекмедже Меркезефенди Маниса Баскетбол

В воскресенье, 19 ноября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут три матча.

«Меркезефенди» примет «Анадолу Эфес», «Маниса» – «Фенербахче».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Меркезефенди – Анадолу Эфес
Дата проведения
19 ноября, 15.30, «Pamukkale University Arena»
Онлайн матча

Маниса – Фенербахче
Дата проведения
19 ноября, 18.00, «Muradiye Spor Salonu»
Онлайн матча

Бахчешехир – Бююкчекмедже
Дата проведения
19 ноября, 20.30, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 6-1, Анадолу Эфес – 6-1, Дарушафака – 6-2, Бешикташ – 6-2, Петким Спор – 5-3, Бурсаспор – 5-3, Маниса – 4-3, Каршияка – 4-3, Тюрк Телеком – 4-4, Галатасарай – 3-4, Тофаш – 3-5, Бахчешехир – 2-5, Бююкчекмедже – 2-5, Бодрумспор – 1-5, Меркезефенди – 1-6, Самсунспор – 1-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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