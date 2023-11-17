Чемпионат Турции. «Галатасарай» сыграет с «Бурсаспором»

Теги результаты чемпионат Турции Галатасарай Бурсаспор Баскетбол

В пятницу, 17 ноября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Галатасарай» дома сыграет с «Бурсаспором».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Галатасарай – Бурсаспор
Дата проведения
17 ноября, 19.00, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 6-1, Анадолу Эфес – 6-1, Дарушафака – 5-2, Петким Спор – 5-2, Бешикташ – 5-2, Бурсаспор – 5-3, Маниса – 4-3, Каршияка – 4-3, Тюрк Телеком – 4-3, Галатасарай – 3-4, Бахчешехир – 2-5, Тофаш – 2-5, Бююкчекмедже – 2-5, Бодрумспор – 1-5, Меркезефенди – 1-6, Самсунспор – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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