Чемпионат Турции. «Галатасарай» сыграет с «Бурсаспором»

В пятницу, 17 ноября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Галатасарай» дома сыграет с « ».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Фенербахче – 6-1, Анадолу Эфес – 6-1, Дарушафака – 5-2, Петким Спор – 5-2, Бешикташ – 5-2, Бурсаспор – 5-3, Маниса – 4-3, Каршияка – 4-3, Тюрк Телеком – 4-3, – 3-4, Бахчешехир – 2-5, Тофаш – 2-5, Бююкчекмедже – 2-5, Бодрумспор – 1-5, Меркезефенди – 1-6, Самсунспор – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.