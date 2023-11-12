Чемпионат Турции. «Бодрумспор» принимает «Бешикташ», «Петкимспор» – «Манису»

В воскресенье, 12 ноября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги проходят три матча.

«Бодрумспор» принимает « », «Петкимспор» – «Манису».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Фенербахче – 6-1, Анадолу Эфес – 6-1, Дарушафака – 5-2, – 4-2, Маниса – 4-2, Бешикташ – 4-2, – 4-3, Каршияка – 4-3, – 4-3, Галатасарай – 3-4, – 2-4, Тофаш – 2-5, Бююкчекмедже – 2-5, Бодрумспор – 1-4, Меркезефенди – 1-6, Самсунспор – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.