Чемпионат Турции. «Бодрумспор» принимает «Бешикташ», «Петкимспор» – «Манису»
В воскресенье, 12 ноября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги проходят три матча.
«Бодрумспор» принимает «Бешикташ», «Петкимспор» – «Манису».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 ноября, 13.00, «Muğla Menteşe Kapalı Spor Salonu»
- Бодрумспор
- Артис (7), Алибегович (7), Джонсон (4), Уоррен (2), Мур (2) – старт; Düverioğlu (12 + 7 подборов), Джантитиз (2), Япар (2), Огют (0), Хавса (0), Genç (0).
- Дата проведения
- 12 ноября, 15.30, «Enka Sport Hall»
- Дата проведения
- 12 ноября, 18.00, «Tofaş Spor Salonu»
Положение команд: Фенербахче – 6-1, Анадолу Эфес – 6-1, Дарушафака – 5-2, Петким Спор – 4-2, Маниса – 4-2, Бешикташ – 4-2, Бурсаспор – 4-3, Каршияка – 4-3, Тюрк Телеком – 4-3, Галатасарай – 3-4, Бахчешехир – 2-4, Тофаш – 2-5, Бююкчекмедже – 2-5, Бодрумспор – 1-4, Меркезефенди – 1-6, Самсунспор – 1-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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