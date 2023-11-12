Чемпионат Турции. «Бодрумспор» принимает «Бешикташ», «Петкимспор» – «Манису»

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В воскресенье, 12 ноября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги проходят три матча.

«Бодрумспор» принимает «Бешикташ», «Петкимспор» – «Манису».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Бодрумспор – Бешикташ 38:53 (3 четверть)
Дата проведения
12 ноября, 13.00, «Muğla Menteşe Kapalı Spor Salonu»
Онлайн матча
Бодрумспор
Артис (7), Алибегович (7), Джонсон (4), Уоррен (2), Мур (2) – старт; Düverioğlu (12 + 7 подборов), Джантитиз (2), Япар (2), Огют (0), Хавса (0), Genç (0).
Бешикташ
Митчелл (8), Дельгадо (8), Хэммондс (7), Нидэм (6), Арна (6) – старт; Арслан (8), Дурмаз (4), Мэтьюз (2), Конан (2), Йигитоглу (2), Угурлу (0).

Петким Спор – Маниса
Дата проведения
12 ноября, 15.30, «Enka Sport Hall»
Онлайн матча

Бурсаспор – Бахчешехир
Дата проведения
12 ноября, 18.00, «Tofaş Spor Salonu»
Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 6-1, Анадолу Эфес – 6-1, Дарушафака – 5-2, Петким Спор – 4-2, Маниса – 4-2, Бешикташ – 4-2, Бурсаспор – 4-3, Каршияка – 4-3, Тюрк Телеком – 4-3, Галатасарай – 3-4, Бахчешехир – 2-4, Тофаш – 2-5, Бююкчекмедже – 2-5, Бодрумспор – 1-4, Меркезефенди – 1-6, Самсунспор – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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