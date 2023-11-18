Чемпионат Турции. «Самсунспор» – «Дарушафака», «Тофаш» примет «Тюрк Телеком»

В субботу, 18 ноября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся три матча.

«Самсунспор» сыграет с «Дарушафакой», «Тофаш» примет « ».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Самсунспор – Дарушафака Дата проведения 18 ноября, 13.00, «İlkadım Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu» Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 6-1, Анадолу Эфес – 6-1, – 5-2, – 5-2, – 5-2, Бурсаспор – 5-3, Маниса – 4-3, Каршияка – 4-3, Тюрк Телеком – 4-3, Галатасарай – 3-4, Бахчешехир – 2-5, – 2-5, Бююкчекмедже – 2-5, Бодрумспор – 1-5, Меркезефенди – 1-6, Самсунспор – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.