Чемпионат Турции. «Самсунспор» – «Дарушафака», «Тофаш» примет «Тюрк Телеком»
В субботу, 18 ноября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся три матча.
«Самсунспор» сыграет с «Дарушафакой», «Тофаш» примет «Тюрк Телеком».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 18 ноября, 13.00, «İlkadım Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu»
- Дата проведения
- 18 ноября, 15.30, «Tofaş Spor Salonu»
- Дата проведения
- 18 ноября, 18.00, «Besiktas Akatlar Arena»
Положение команд: Фенербахче – 6-1, Анадолу Эфес – 6-1, Дарушафака – 5-2, Петким Спор – 5-2, Бешикташ – 5-2, Бурсаспор – 5-3, Маниса – 4-3, Каршияка – 4-3, Тюрк Телеком – 4-3, Галатасарай – 3-4, Бахчешехир – 2-5, Тофаш – 2-5, Бююкчекмедже – 2-5, Бодрумспор – 1-5, Меркезефенди – 1-6, Самсунспор – 1-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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