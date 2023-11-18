Чемпионат Турции. «Самсунспор» – «Дарушафака», «Тофаш» примет «Тюрк Телеком»

Теги результаты Бешикташ чемпионат Турции Тюрк Телеком Дарушафака Тофаш Петким Спор Самсунспор Баскетбол

В субботу, 18 ноября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся три матча.

«Самсунспор» сыграет с «Дарушафакой», «Тофаш» примет «Тюрк Телеком».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Самсунспор – Дарушафака
Дата проведения
18 ноября, 13.00, «İlkadım Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu»
Онлайн матча

Тофаш – Тюрк Телеком
Дата проведения
18 ноября, 15.30, «Tofaş Spor Salonu»
Онлайн матча

Бешикташ – Петким Спор
Дата проведения
18 ноября, 18.00, «Besiktas Akatlar Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 6-1, Анадолу Эфес – 6-1, Дарушафака – 5-2, Петким Спор – 5-2, Бешикташ – 5-2, Бурсаспор – 5-3, Маниса – 4-3, Каршияка – 4-3, Тюрк Телеком – 4-3, Галатасарай – 3-4, Бахчешехир – 2-5, Тофаш – 2-5, Бююкчекмедже – 2-5, Бодрумспор – 1-5, Меркезефенди – 1-6, Самсунспор – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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