Миленко Богичевич о матче против «НН»: «Взяли победу за счет характера»

Главный тренер « » Миленко Богичевич заявил, что его команда одержала победу над «Нижним Новгородом» (75:65) за счет характера.

Саратовская команда на выезде переиграла «НН», уступая на протяжении трех четвертей.

«В первую очередь, поздравляю свою команду со второй подряд победой на выезде. Эти две последние встречи показали, что мы смогли сделать пару шагов вперед.

Не скажу, что сегодня была хорошая игра в нашем исполнении. Но победа есть победа, и мы ее взяли за счет своего характера. Горжусь тем, что возглавляю коллектив, который в сложные времена способен собраться и вернуться в игру.

Также хотел бы поблагодарить Зорана Лукича и «Пари Нижний Новгород» за честную борьбу. Знаю, что они сейчас переживают тяжелый момент, и уверен, что они обязательно вернутся и вернутся сильнее», – сказал Богичевич.