Миленко Богичевич о матче с «Зенитом»: «Мы будем иметь шансы на победу»

Теги Зенит Автодор Единая лига ВТБ Миленко Богичевич Баскетбол

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ против «Зенита».

«Мы играем против отличной команды, обладающей качеством на каждой позиции, с отличным тренером во главе. Это большое удовольствие – играть против такого противника. Но я уверен, что мы будем иметь шансы на победу, если повторим уровень нашей защиты в последних двух матчах. Если мы будем сфокусированы в нападении, то будем иметь шанс, особенно на своей площадке.

После двух сложных выездных игр мы пребываем в смешанных чувствах. С одной стороны, мы рады результату, победам над «Самарой» и «НН». С другой стороны, есть небольшая усталость из-за переездов и тяжелых матчей на выезде. Однако, совершенно точно, что у нас есть характер, парни сделают все от них зависящее. Тем более у ребят есть отличная мотивация успешно сыграть против такого серьезного соперника», – заявил Богичевич.

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