Миленко Богичевич о матче с «Зенитом»: «Мы будем иметь шансы на победу»

Главный тренер « » Миленко Богичевич поделился ожиданиями от матча лиги ВТБ против « ».

«Мы играем против отличной команды, обладающей качеством на каждой позиции, с отличным тренером во главе. Это большое удовольствие – играть против такого противника. Но я уверен, что мы будем иметь шансы на победу, если повторим уровень нашей защиты в последних двух матчах. Если мы будем сфокусированы в нападении, то будем иметь шанс, особенно на своей площадке.

После двух сложных выездных игр мы пребываем в смешанных чувствах. С одной стороны, мы рады результату, победам над «Самарой» и «НН». С другой стороны, есть небольшая усталость из-за переездов и тяжелых матчей на выезде. Однако, совершенно точно, что у нас есть характер, парни сделают все от них зависящее. Тем более у ребят есть отличная мотивация успешно сыграть против такого серьезного соперника», – заявил Богичевич.