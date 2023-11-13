Миленко Богичевич после поражения от «Зенита»: «Не могу как-то пожаловаться на работу своей команды, они выложились на все 100%»

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич после домашнего поражения от « » (64:89) похвалил команду за проявленное старание.

«Сегодня я не могу как-то пожаловаться на работу своей команды, они выложились на все 100%. Ребята показали, что умеют «драться» на площадке. Особенно сейчас, когда у « » не лучшие времена, ведь у нас есть проблемы с травмированными игроками.

Безусловно, поздравляю команду «Зенит», они продемонстрировали качественную игру на площадке», – сказал Богичевич.