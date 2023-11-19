Александер Секулич о матче с «Автодором»: «Задача – перенести все лучшее от победы над ЦСКА на эту игру»

Теги Локомотив-Кубань Автодор Единая лига ВТБ Доминик Мавра Александер Секулич Рэйшон Хэммондс Баскетбол

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Автодором».

«У «Автодора» хорошо бегущая команда. Они здорово переходят из защиты в нападение. Да, у них есть определенные изменения в составе, но сохраняется отличное понимание между игроками, командная химия. Есть лидеры, на которых нужно будет обратить особое внимание. Рэйшон Хэммондс обладает броском, а особенно опасен – под кольцом. Доминик Мавра демонстрирует хорошую игру. У них достаточно игроков, который могут, что называется, «сделать» игру.

Для нас этот матч очень важен, это будет игра против соперника, который в чемпионате может обыграть любого соперника. Наш план и задача – перенести все лучшее от победы над ЦСКА на эту игру», – заявил Секулич.

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