Александер Секулич о матче с «Автодором»: «Задача – перенести все лучшее от победы над ЦСКА на эту игру»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Автодором».

«У « » хорошо бегущая команда. Они здорово переходят из защиты в нападение. Да, у них есть определенные изменения в составе, но сохраняется отличное понимание между игроками, командная химия. Есть лидеры, на которых нужно будет обратить особое внимание. Рэйшон Хэммондс обладает броском, а особенно опасен – под кольцом. демонстрирует хорошую игру. У них достаточно игроков, который могут, что называется, «сделать» игру.



Для нас этот матч очень важен, это будет игра против соперника, который в чемпионате может обыграть любого соперника. Наш план и задача – перенести все лучшее от победы над ЦСКА на эту игру», – заявил Секулич.