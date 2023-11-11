Александр Секулич: «Исход матча с ЦСКА будет зависеть от того, насколько эффективно сможем сыграть командной защитой»

Главный тренер « ива-Кубань» Александр Секулич поделился ожиданиями от завтрашнего матча против ЦСКА, отметив, что ключом к успеху должна стать командная защита.

- В чем сильные стороны соперника и каким образом «Локо» может их нейтрализовать?

– Соперник знает, что нужно делать, чтобы одержать победу и четко придерживается плана на игру в каждом матче. Именно поэтому они еще ни разу не уступили в чемпионате и лидируют в турнирной таблице. Они играют ровно, без провалов, что говорит о классе команды. Наша задача – показать максимально надежную командную защиту и вывести их, тем самым, из зоны комфорта.

- В межсезонье ЦСКА заметно обновил состав. На ком вы акцентируете основное внимание своей команды?

– ЦСКА – это не команда одного конкретного игрока, в их заявке достаточно мастеров самого высокого класса. в представлении не нуждается, ровно, как и его партнер по задней линии Мело Тримбл. Что касается их больших – это опытные игроки: Тони Джекири, Антон Астапкович и Ливио Жан-Шарль, а энергию им дают молодые и заряженные Иван Ухов и Самсон Руженцев. Повторюсь, исход матча будет зависеть от того, насколько эффективно сможем сыграть командной защитой.

- Сыграет ли с ЦСКА Владислав Емченко, досрочно покинувший площадку в матче с «Астаной»?

– Решение по его участию примем в день игры, после консультации с нашим медицинским штабом.