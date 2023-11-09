Александр Секулич: «У нас начисто пропала командная игра»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал выездное поражение от «Астаны» (68:78).

«Сегодня вы увидели два разных «Локомотива-Кубань». В первой половине матча команда играла в тот баскетбол, который мы, тренеры, хотим от нее видеть. Да, мы делали ошибки, но все равно создали себе двузначное преимущество в счете. На вторую половину вышли совсем с другим настроем.

Будем тщательно анализировать, что именно стало этому причиной, но у нас все разладилось в обороне – даже несмотря на то, что нам удавалось обороняться практически без фолов. Это привело к нервозности, и у нас перестало получаться и в атаке. В 3-й и 4-й четверти у нас было много хороших открытых бросков – но мы перестали попадать.

Думаю, главная причина поражения в том, что у нас начисто пропала командная игра. А «Астана», даже несмотря на несколько крупных поражений – это все равно сильный соперник. Мы позволили им навязать нам свою игру, они поймали кураж и начали забивать такие броски, которые без куража редко залетают

Уступая в счете 16-17 очков, наши игроки завелись, начали обороняться и атаковать на пределе. Этого хватило, чтобы немного сократить отставание в счете, но потом начали делать поспешные броски, что и предопределило наше поражение. В любом случае, повторю: мы провели ужасную вторую половину, набрали всего 21 очко – этого не хватило бы для победы ни над каким соперником. Будем работать над тем, чтобы поскорее вернуть команде уверенность в своих силах», – передает слова тренера официальный сайт «Локо».