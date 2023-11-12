Александр Секулич: «Немного повезло в концовке, но иногда удача должна улыбаться»

Главный тренер «Ломокотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал победу над (91:88), отметив, что его команде немного повезло в концовке встречи.

– Как оцените эту победу и игру в целом?

– Интересный матч получился, обе команды продемонстрировали хорошую игру. В начале мы показывали правильный баскетбол – делились мячом, грамотно выбирали броски. Но при этом знаем, насколько хорош ЦСКА. У них отличные игроки и тренер, поэтому не было сомнений, что они вернутся в игру. Да, нам немного повезло в концовке, но иногда удача должна улыбаться. Будем работать над тем, чтобы в следующих матчах у нас было меньше спадов и команда играла более стабильно.

- Неожиданно для всех Окаро Уайт опекал с первых минут одного из лидеров ЦСКА – Каспера Уэйра. Как пришли к такому решению?

– Окаро – наш ключевой игрок. И хорош он не только в нападении, но и в защите, что он сегодня и продемонстрировал. Он наш мотор, который дает энергию команде. Если выиграли – значит, это решение было верным. Но я бы не стал выделять кого-то одного. На определенном отрезке матча мы просто не могли справиться с нападением соперника, нужно было экстраусилие. И его совершила вся команда. За счет этого и победили.