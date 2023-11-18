Чемпионат Греции. «Перистери» – «Лаврион», ПАОК встретится с «Арисом»

В субботу, 18 ноября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся два матча.

«Перистери» примет «Лаврион», ПАОК встретится с « ».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Панатинаикос – 6-0, Олимпиакос – 5-1, Арис – 4-2, Промитеас – 4-2, – 3-3, – 3-3, – 3-3, АЕК – 3-3, Колоссос – 2-4, Марусси – 2-4, Аполлон – 1-5, Кардицас – 0-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.