Чемпионат Греции. «Перистери» – «Лаврион», ПАОК встретится с «Арисом»
В субботу, 18 ноября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся два матча.
«Перистери» примет «Лаврион», ПАОК встретится с «Арисом».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 18 ноября, 18.15, «Kleisto Andreas Papandreou»
- Дата проведения
- 18 ноября, 21.15, «Kleisto Gipedo PAOK»
Положение команд: Панатинаикос – 6-0, Олимпиакос – 5-1, Арис – 4-2, Промитеас – 4-2, Лаврион – 3-3, ПАОК – 3-3, Перистери – 3-3, АЕК – 3-3, Колоссос – 2-4, Марусси – 2-4, Аполлон – 1-5, Кардицас – 0-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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