Чемпионат Греции. «Перистери» – «Лаврион», ПАОК встретится с «Арисом»

Теги результаты Арис ПАОК чемпионат Греции Перистери Лаврион Баскетбол

В субботу, 18 ноября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся два матча.

«Перистери» примет «Лаврион», ПАОК встретится с «Арисом».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Перистери – Лаврион
Дата проведения
18 ноября, 18.15, «Kleisto Andreas Papandreou»
Онлайн матча

ПАОК – Арис
Дата проведения
18 ноября, 21.15, «Kleisto Gipedo PAOK»
Онлайн матча

Положение команд: Панатинаикос – 6-0, Олимпиакос – 5-1, Арис – 4-2, Промитеас – 4-2, Лаврион – 3-3, ПАОК – 3-3, Перистери – 3-3, АЕК – 3-3, Колоссос – 2-4, Марусси – 2-4, Аполлон – 1-5, Кардицас – 0-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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