Чемпионат Греции. АЕК – «Колоссос», «Лаврион» против «Марусси»

Теги результаты АЕК чемпионат Греции Марусси Колоссос Лаврион Баскетбол

В понедельник, 13 ноября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся два матча.

АЕК примет «Колоссос», «Лаврион» сыграет с «Марусси».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

АЕК – Колоссос
Дата проведения
13 ноября, 18.15, «Olimpiako Gymnastirio Ano Liosia»
Онлайн матча

Лаврион – Марусси
Дата проведения
13 ноября, 21.15, «Kleisto Gymnastirio Lavriou»
Онлайн матча

Положение команд: Панатинаикос – 6-0, Олимпиакос – 5-1, Арис – 4-2, Промитеас – 4-2, Лаврион – 3-2, ПАОК – 3-3, Перистери – 3-3, Колоссос – 2-3, АЕК – 2-3, Марусси – 1-4, Аполлон – 1-5, Кардицас – 0-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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