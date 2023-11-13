Чемпионат Греции. АЕК – «Колоссос», «Лаврион» против «Марусси»

В понедельник, 13 ноября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся два матча.

АЕК примет «Колоссос», « » сыграет с « ».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

АЕК – Колоссос Дата проведения 13 ноября, 18.15, «Olimpiako Gymnastirio Ano Liosia» Онлайн матча

Положение команд: Панатинаикос – 6-0, Олимпиакос – 5-1, Арис – 4-2, Промитеас – 4-2, Лаврион – 3-2, ПАОК – 3-3, Перистери – 3-3, Колоссос – 2-3, – 2-3, Марусси – 1-4, Аполлон – 1-5, Кардицас – 0-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.