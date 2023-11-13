Чемпионат Греции. АЕК – «Колоссос», «Лаврион» против «Марусси»
В понедельник, 13 ноября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся два матча.
АЕК примет «Колоссос», «Лаврион» сыграет с «Марусси».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 13 ноября, 18.15, «Olimpiako Gymnastirio Ano Liosia»
- Дата проведения
- 13 ноября, 21.15, «Kleisto Gymnastirio Lavriou»
Положение команд: Панатинаикос – 6-0, Олимпиакос – 5-1, Арис – 4-2, Промитеас – 4-2, Лаврион – 3-2, ПАОК – 3-3, Перистери – 3-3, Колоссос – 2-3, АЕК – 2-3, Марусси – 1-4, Аполлон – 1-5, Кардицас – 0-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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