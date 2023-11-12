Чемпионат Греции. «Арис» встретится с «Панатинаикосом», «Перистери» – с «Кардицасом»

В субботу, 11 ноября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги « » встретится с « », « » – с «Кардицасом».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Панатинаикос – 5-0, – 5-1, Арис – 4-1, Промитеас – 4-2, Лаврион – 3-2, – 3-3, Колоссос – 2-3, АЕК – 2-3, Перистери – 2-3, Марусси – 1-4, Аполлон – 1-5, Кардицас – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.