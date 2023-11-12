Чемпионат Греции. «Арис» встретится с «Панатинаикосом», «Перистери» – с «Кардицасом»

Теги результаты Арис Панатинаикос чемпионат Греции Перистери Кардицас Баскетбол

В субботу, 11 ноября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги «Арис» встретится с «Панатинаикосом», «Перистери» – с «Кардицасом».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Аполлон Патрас – ПАОК 54:67 (16:17, 10:15, 18:15, 10:20)
Дата проведения
11 ноября, 18.15, «Kleisto Gymnastirio Apollona Patras»
Онлайн матча
Аполлон Патрас
Браун (11 + 13 подборов), Вашингтон (10), Муратос (8 + 7 передач), Салустрос (8 + 9 подборов), Гиузелис (2) – старт; Скордилис (8), Blaylock (3), Виссариу (2), Осборн (2), Kafezas (0), Филиппакос (0).
ПАОК
Харрисон (10 + 6 передач), Цайрелис (10), Беляускас (6), Фридрикссон (4), Gilmore (2) – старт; Alston (19 + 14 подборов), Смит (10), Циакмас (6), Схизас (0), Маргаритис (0).

Олимпиакос – Промитеас 92:75 (19:17, 32:22, 25:18, 16:18)
Дата проведения
11 ноября, 21.15, «Арена Мира и Дружбы»
Онлайн матча
Олимпиакос
Уолкап (20), Фалль (15 + 8 подборов + 6 потерь), Питерс (14), Кэнан (5), Браздейкис (5) – старт; Папаниколау (11), Ларендзакис (7), Танулис (6), Уильямс-Госс (5 + 7 передач), Лунцис (4), Папас (0).
Промитеас
Хэйл (13), Эченике (10), Рейнольдс (8), Кониарис (7), Хрисикопулос (2) – старт; Коуэн (20), Prekas (5), Стивенс (3), Коффи (3), Базинас (2), Плотас (2).

Положение команд: Панатинаикос – 5-0, Олимпиакос – 5-1, Арис – 4-1, Промитеас – 4-2, Лаврион – 3-2, ПАОК – 3-3, Колоссос – 2-3, АЕК – 2-3, Перистери – 2-3, Марусси – 1-4, Аполлон – 1-5, Кардицас – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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