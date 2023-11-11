Чемпионат Греции. «Аполлон» – ПАОК, «Олимпиакос» встретится с «Промитеасом»

В субботу, 11 ноября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги «Аполлон» примет ПАОК, «Олимпиакос» дома встретится с « ».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Панатинаикос – 5-0, – 4-1, Арис – 4-1, Промитеас – 4-1, Лаврион – 3-2, – 2-3, Колоссос – 2-3, АЕК – 2-3, Перистери – 2-3, Аполлон – 1-4, Марусси – 1-4, Кардицас – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.